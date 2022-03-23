И только у котов нынешней весной все происходит, как обычно: анекдоты и шутки о войне в Украине

Даже в самых сложных ситуациях мы находим над чем посмеяться.

Украинцы — это народ, которых даже во время войны найдет повод для смеха. Видимо, оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетический код украинского народа. Ранее мы уже делились с вами анекдотами о смерти путина, а сегодня собрали подборку шуток, описывающих текущую ситуацию.

Только люди раскупили весь сахар, а его снова завезли. Что, опять раскупать? Правительство просто издевается над народом.

Разговаривают двое русских: - У меня две новости: хорошая и плохая. - Начни с хорошей. - …зато он полный. - Кто полный? - А вот это уже плохая новость: нам пришел песец……

Презервативы и прокладки настолько подорожали, что дешевле забеременеть и родить.

Когда телевизор сообщает, что россия сверхдержава, народ верит, а когда телевизор сообщает, что сахара достаточно — народ почему-то не верит.

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.