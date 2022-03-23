И только у котов нынешней весной все происходит, как обычно: анекдоты и шутки о войне в Украине
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Украинцы — это народ, которых даже во время войны найдет повод для смеха. Видимо, оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетический код украинского народа. Ранее мы уже делились с вами анекдотами о смерти путина, а сегодня собрали подборку шуток, описывающих текущую ситуацию.
Только люди раскупили весь сахар, а его снова завезли. Что, опять раскупать?
Правительство просто издевается над народом.
Разговаривают двое русских:
- У меня две новости: хорошая и плохая.
- Начни с хорошей.
- …зато он полный.
- Кто полный?
- А вот это уже плохая новость: нам пришел песец……
Презервативы и прокладки настолько подорожали, что дешевле забеременеть и родить.
Когда телевизор сообщает, что россия сверхдержава, народ верит, а когда телевизор сообщает, что сахара достаточно — народ почему-то не верит.
Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.