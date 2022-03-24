Вторая армия мира уверенно превращается в "200-ю": уморительные анекдоты о рашистах

На 29-й день войны украинцы продолжают смеяться сквозь слезы, ведь мы находим силы шутить даже во время переломных моментов в стране. Только темы шуток теперь поменялись.

– Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать? – Кто их знает, оттуда еще никто не возвращался.

Туристическая акция для россиян "Увидеть Киев и умереть". Коктейли за наш счёт.

Новости дня: украинцы штурмуют военкоматы, а россияне — банкоматы.

московия закрыла свое небо… Дождались — закрыли люк над канализацией!

Гарантия мира: закопать топор войны вместе с путиным.

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.

Также "Телеграф" делился фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. А если этой подборки шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.