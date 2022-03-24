Вторая армия мира уверенно превращается в "200-ю": уморительные анекдоты о рашистах
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На 29-й день войны украинцы продолжают смеяться сквозь слезы, ведь мы находим силы шутить даже во время переломных моментов в стране. Только темы шуток теперь поменялись.
– Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать?
– Кто их знает, оттуда еще никто не возвращался.
Туристическая акция для россиян "Увидеть Киев и умереть". Коктейли за наш счёт.
Новости дня: украинцы штурмуют военкоматы, а россияне — банкоматы.
московия закрыла свое небо…
Дождались — закрыли люк над канализацией!
Гарантия мира: закопать топор войны вместе с путиным.
Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.
Также "Телеграф" делился фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. А если этой подборки шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.