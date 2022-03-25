Десахаризация россии идет по плану: подборка прикольных шуток о санкциях в рф

Поднимайте себе настроение вместе с нами.

Идет тридцатый день войны, а украинцы не унывают и не теряют оптимизма. В сети появляется все больше и больше различных шуток, мэмов и фотожаб, однако теперь они все на военную тематику. Ранее мы уже делились с вами анекдотами о рашистах, а сегодня собрали очередную подборку шуток, описывающих текущую ситуацию.

У россиян жизнь и так была не сахар, а теперь им стало еще сложнее начать жизнь с чистого листа.

Только люди раскупили весь сахар, а его снова завезли. Что, опять раскупать? Правительство просто издевается над народом.

Ценник на офисную бумагу уже четырёхзначный. Скоро появятся объявления вида: "Продам бумагу б\у, исписано только 60%, одни руки."

Презервативы и прокладки настолько подорожали, что дешевле забеременеть и родить.

Сначала они блокируют Meta, а потом удивляются что сахар пропал. Вы хоть знаете как переводится фамилия Цукерберг

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.

Также "Телеграф" делился фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. А если этой подборки шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.