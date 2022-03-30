Продам рубли, евро и доллары не предлагать: подборка смешных анекдотов на злобу дня

Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься.

Уже 35 дней, как путин начал свою "спецоперацию" на территории Украины, заставив многих украинцев покинуть свои дома. Однако украинский народ не сломить даже в таких сложных и стрессовых ситуациях. Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих. Ранее мы уже делились с вами анекдотами о рашистах, а сегодня собрали очередную подборку шуток, описывающих текущую ситуацию.

В российском Минобороны успешно продвигают двухдневные туры "Увидеть Киев и умереть". Несколько тысяч россиян уже воспользовались этим предложением.

Россияне так устроены, что если о чем-то не говорят по телевизору, значит этого как бы и нет.

С целью приведения в соответствие с требованиями Роскомнадзора книга Л.Н. Толстого "Война и мир" переименована в "Спецоперация и госизмена".

Дорогой Дед Мороз! Когда я тебя просил сделать так, чтобы этот год был намного интереснее двух предыдущих, я, блин, немного не это имел в виду!!!

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом достигло цифры: ВСЕМ ВООБЩЕ ПОФИГ.

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.