За двое суток на концерт Кобзона ВСУ отправило более 3500 зрителей: самые смешные анекдоты на злобу дня

- Удивительно, какая логика в том, что в россии, постоянно участвующей в вооруженных конфликтах и провокациях, министром обороны назначен сергей шойгу, который не служил, ни даже военную кафедру не заканчивал?

— На самом деле, все логично…. Чтобы гнать на убой тупых оленей нужен опытный оленевод!