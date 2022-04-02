За двое суток на концерт Кобзона ВСУ отправило более 3500 зрителей: самые смешные анекдоты на злобу дня
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Если делать вывод из количества и скорости появления среди украинского населения новых анекдотов, совсем не скажешь, что идет уже 38-й день противостояния Украины вражеским путинским войскам. На войну намекает лишь тот факт, что новые шутки в большинстве своем на военную тематику, однако о глупости россиян и путина шутить не перестают.
Для россиян, окопавшихся в зоне ЧАЭС, уже придумали новые звания. Тем, кто там был неделю — "ваша светлость", а двухнедельной — "ваше сиятельство"!
Молится бабушка в церкви: "Господи, я очень любила своего мужа, но ты у меня его забрал! Я очень любила своего котика, но его тоже не стало. Господи, я очень люблю ПУТИНА."
- Удивительно, какая логика в том, что в россии, постоянно участвующей в вооруженных конфликтах и провокациях, министром обороны назначен сергей шойгу, который не служил, ни даже военную кафедру не заканчивал?
— На самом деле, все логично…. Чтобы гнать на убой тупых оленей нужен опытный оленевод!
Валенок в россии не просто национальный тип обуви, валенок в россии – это национальный тип характера.
У московитов есть шанс захватить Украину еще неделю, потому что потом, начнутся огороды… — А по копаному кто им даст пройти?
Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.
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