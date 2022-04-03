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Валенок в россии не просто национальная обувь, а национальный тип характера: веселые шутки про рф

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Валенок в россии не просто национальная обувь, а национальный тип характера: веселые шутки про рф Новость обновлена 03 апреля 2022, 11:26

Смех — это лучшее "лекарство" от паники и плохого настроения

Несмотря на войну, не стоит терять позитива и оптимизма. Хотя судя по количеству новых шуток, созданных за месяц войны, украинцам такая "беда" не страшна. Одно только, что сейчас все анекдоты в основном о россиянах и россии.

150 лет назад в россии отменили крепостное право. Но прогресс не стоит на месте, и теперь в рф не существует никакого права вообще.

— Россияне говорят, что хорошо там, где их нет.

– Я бы уточнил. Не просто там, где их нет, а где их никогда не было!

– Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать?

– Кто их знает, оттуда еще никто не возвращался.

В россии все болезни лечатся водкой: от одних болезней нужно ее пить, от других – не пить, а от некоторых – растираться.

Гарантия мира: закопать топор войны вместе с путиным.

Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.

Ранее сеть взорвалась фотолягушками на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие

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