Валенок в россии не просто национальная обувь, а национальный тип характера: веселые шутки про рф
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Несмотря на войну, не стоит терять позитива и оптимизма. Хотя судя по количеству новых шуток, созданных за месяц войны, украинцам такая "беда" не страшна. Одно только, что сейчас все анекдоты в основном о россиянах и россии.
150 лет назад в россии отменили крепостное право. Но прогресс не стоит на месте, и теперь в рф не существует никакого права вообще.
— Россияне говорят, что хорошо там, где их нет.
– Я бы уточнил. Не просто там, где их нет, а где их никогда не было!
– Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать?
– Кто их знает, оттуда еще никто не возвращался.
В россии все болезни лечатся водкой: от одних болезней нужно ее пить, от других – не пить, а от некоторых – растираться.
Гарантия мира: закопать топор войны вместе с путиным.
Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.
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