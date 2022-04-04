Видео с байрактарами - это как кино для взрослых: самые смешные шутки и мемы о войне с россией

Новые шутки и мемы теперь создаются в бомбоубежищах и даже на передовой.

Конец февраля и март принесли украинцам очень много горя, ведь Украина уже 40 дней как обороняет свои территории от российского нашествия. Однако даже в таких трудных жизненных ситуациях украинцы сохранили позитив, веру в светлое будущее и отличное чувство юмора. И пока бойцы ЗСУ и теробороны защищают нашу родину, украинцы держат "юмористический фронт", поддерживая моральное состояние граждан. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие мемы из соцсетей, смешные картинки о россиянах в Украине и путине.

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.

Также "Телеграф" делился фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. А если этой подборки шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.