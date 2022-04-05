Экономика россии не рухнула, она уехала домой по своим странам: лучшие шутки об рф
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Украинцы даже во время самых сложных ситуаций в стране стараются не терять чувство юмора. Поддерживать боевой настрой нам помогают анекдоты, шутки и мемы, придуманные на злобу дня, про загнивающую россию и россиян, которых здесь не ждали.
"Телеграф" сделал подборку анекдотов про актуальные проблемы "простых россиян" и их несладкую жизнь из-за санкций в россии.
Вот разные пропагандисты думают и даже пишут умные книги о том, как сплотить народ. Мол, нужны победы, вера в мудрого вождя и осознание своей исключительности… А знаете, что на самом деле больше всего сплотило россиян в последние дни?
Арест в Италии двух вилл Соловьёва. Это как раз тот вопрос, по которому все были абсолютно солидарны, ну кроме самого Соловьёва.
россия. В магазинах сметают сахар. А в больницы стали поступать пациенты со слипшимися жопами.
Трагедия! В Россию прекращают поставки ботокса.
А нет, никто не заметит. Инстаграма-то уже нет.
Если вы чувствуете себя ненужным — вспомните, что кто-то в россии учится на факультете международных отношений.
Правительство россии утвердило перечень недружественных стран.
А куда проще было — принять список пока еще дружественных, хотя бы с целью экономии бумаги.
Акула из Икеи внесена в Красную книгу россии.
"Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти диктатора путина.