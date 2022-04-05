Экономика россии не рухнула, она уехала домой по своим странам: лучшие шутки об рф

Украинцы даже во время самых сложных ситуаций в стране стараются не терять чувство юмора. Поддерживать боевой настрой нам помогают анекдоты, шутки и мемы, придуманные на злобу дня, про загнивающую россию и россиян, которых здесь не ждали.

"Телеграф" сделал подборку анекдотов про актуальные проблемы "простых россиян" и их несладкую жизнь из-за санкций в россии.

Вот разные пропагандисты думают и даже пишут умные книги о том, как сплотить народ. Мол, нужны победы, вера в мудрого вождя и осознание своей исключительности… А знаете, что на самом деле больше всего сплотило россиян в последние дни? Арест в Италии двух вилл Соловьёва. Это как раз тот вопрос, по которому все были абсолютно солидарны, ну кроме самого Соловьёва.

россия. В магазинах сметают сахар. А в больницы стали поступать пациенты со слипшимися жопами.

Трагедия! В Россию прекращают поставки ботокса. А нет, никто не заметит. Инстаграма-то уже нет.

Если вы чувствуете себя ненужным — вспомните, что кто-то в россии учится на факультете международных отношений.

Правительство россии утвердило перечень недружественных стран. А куда проще было — принять список пока еще дружественных, хотя бы с целью экономии бумаги.

Акула из Икеи внесена в Красную книгу россии.

"Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти диктатора путина.