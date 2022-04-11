Ну, и кто теперь скажет, что у Sputnik V нет побочек? Позитивные анекдоты на злобу дня
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Даже в самых сложных жизненных ситуациях украинцы всегда найдут над чем посмеяться. И во время войны тоже. Новые шутки и мемы создаются в бомбоубежищах и даже на передовой. Ранее мы уже делились с вами смешной подборкой шуток и приколов про главу рф, а сегодня собрали анекдоты, описывающих текущую ситуацию.
— Уникальный был политик, незаменимый!
— Во всей россии не смогли найти двойника?
— Да.
Цена доллара упала!
Вчера его нельзя было купить за ₽85.
А сегодня его нельзя купить уже за ₽80.
— Скажите, как победить кризис в россии?
— Economy, just economy.
— Иконами, значит. Ну так и думали.
Только люди раскупили весь сахар, а его снова завезли. Что, опять раскупать? Правительство просто издевается над народом.
В европейских офисах Газпрома прошли обыски. Очевидно ищут рубли.
Роскосмос объявил о запуске новой космической программы, направленной на поиск внеземных цивилизаций дружественных россии.
"У нас нет стола нужного размера". Турция заранее отказалась организовывать встречу Путина и Зеленского.
Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.