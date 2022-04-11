Ну, и кто теперь скажет, что у Sputnik V нет побочек? Позитивные анекдоты на злобу дня

Даже в самых сложных жизненных ситуациях украинцы всегда найдут над чем посмеяться. И во время войны тоже. Новые шутки и мемы создаются в бомбоубежищах и даже на передовой. Ранее мы уже делились с вами смешной подборкой шуток и приколов про главу рф, а сегодня собрали анекдоты, описывающих текущую ситуацию.

— Уникальный был политик, незаменимый! — Во всей россии не смогли найти двойника? — Да.

Цена доллара упала! Вчера его нельзя было купить за ₽85. А сегодня его нельзя купить уже за ₽80.

— Скажите, как победить кризис в россии? — Economy, just economy. — Иконами, значит. Ну так и думали.

Только люди раскупили весь сахар, а его снова завезли. Что, опять раскупать? Правительство просто издевается над народом.

В европейских офисах Газпрома прошли обыски. Очевидно ищут рубли.

Роскосмос объявил о запуске новой космической программы, направленной на поиск внеземных цивилизаций дружественных россии.

"У нас нет стола нужного размера". Турция заранее отказалась организовывать встречу Путина и Зеленского.

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.