Валенок в россии не просто обувь – это национальный тип характера: смешные анекдоты на злобу дня

Украинский народ не сломить даже в таких сложных и стрессовых ситуациях, как война. Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься.

В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки про россию. Представляем нашим читателям народное творчество из сети.

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