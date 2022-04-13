Валенок в россии не просто обувь – это национальный тип характера: смешные анекдоты на злобу дня
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 143
Украинский народ не сломить даже в таких сложных и стрессовых ситуациях, как война. Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься.
В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки про россию. Представляем нашим читателям народное творчество из сети.
Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.