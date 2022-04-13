Укр

Валенок в россии не просто обувь – это национальный тип характера: смешные анекдоты на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Валенок в россии не просто обувь – это национальный тип характера: смешные анекдоты на злобу дня Новость обновлена 13 апреля 2022, 14:39

Поднимайте себе настроение вместе с нами.

Украинский народ не сломить даже в таких сложных и стрессовых ситуациях, как война. Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься.

В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки про россию. Представляем нашим читателям народное творчество из сети.

Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.

Теги:
#Смех #Юмор #Позитив #Анекдоты