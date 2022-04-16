В россии два варианта развития – откат в застой или закат в отстой: самые смешные шутки и мэмы на злобу дня
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Если делать вывод из количества и скорости появления среди украинского населения новых анекдотов, совсем не скажешь, что идет уже почти два месяца идет противостояние Украины вражеским путинским войскам. На войну намекает лишь тот факт, что новые шутки в большинстве своем на военную тематику, однако о глупости россиян и путина шутить не перестают.
В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки про россию. Представляем нашим читателям народное творчество из сети.
Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.