"Хлопки" в Белгороде - это аплодисменты от Бога для ВСУ: позитивная подборка шуток на злобу дня
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Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от новостей о войне в Украине. Хотя судя по скорости появления новых анекдотов этого и не скажешь. Видимо оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинского народа.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие приколы и мемы из соцсетей о кровавом диктаторе путине и глупости россиян, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.