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"Хлопки" в Белгороде - это аплодисменты от Бога для ВСУ: позитивная подборка шуток на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Хлопки" в Белгороде - это аплодисменты от Бога для ВСУ: позитивная подборка шуток на злобу дня Новость обновлена 04 мая 2022, 14:26

Судя по скорости появления среди украинского населения новых анекдотов и не скажешь.

Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от новостей о войне в Украине. Хотя судя по скорости появления новых анекдотов этого и не скажешь. Видимо оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинского народа.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие приколы и мемы из соцсетей о кровавом диктаторе путине и глупости россиян, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.

Теги:
#Юмор #Позитив #Приколы #Анекдоты