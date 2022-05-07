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Куда делась старая, добрая, русская традиция – цареубийство?! Смешные анекдоты о путине на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Куда делась старая, добрая, русская традиция – цареубийство?! Смешные анекдоты о путине на злобу дня Новость обновлена 07 мая 2022, 20:48

Кровавый диктатор владимир путин

Украинцы — сильная нация, не теряющая чувства юмора даже в самых сложных ситуациях. Поддерживать боевое настроение украинцам помогают шутки, придуманные на злобу дня. Ранее мы уже делились с вами анекдотами о войне в Украине, а сегодня собрали актуальные анекдоты о президенте россии путине.

Говорят, что путину операцию будут делать через неделю. Прошу: Господи, дай толкового хирурга и проукраинского анестезиолога!

Вопрос путину:

– Как можно прожить на пенсию?

– Что происходит в США, видели? А в Киеве? Следующий вопрос…

Пока путин мечтает захватить Украину – Украина захватила весь мир. Весь мир наш, весь мир желто-голубой! Слава Украине!

путин: Ваш премьер приедет к нам 9 мая?

КНР: Неть!

– А министр?

– Неть!

– А кто будет?

– Посол!

– А какой посол?

- Посол на х*й!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток об оккупантах и россии.

Теги:
#Путин #Гумор #Анекдоти #Жарти