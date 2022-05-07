Куда делась старая, добрая, русская традиция – цареубийство?! Смешные анекдоты о путине на злобу дня
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Украинцы — сильная нация, не теряющая чувства юмора даже в самых сложных ситуациях. Поддерживать боевое настроение украинцам помогают шутки, придуманные на злобу дня. Ранее мы уже делились с вами анекдотами о войне в Украине, а сегодня собрали актуальные анекдоты о президенте россии путине.
Говорят, что путину операцию будут делать через неделю. Прошу: Господи, дай толкового хирурга и проукраинского анестезиолога!
Вопрос путину:
– Как можно прожить на пенсию?
– Что происходит в США, видели? А в Киеве? Следующий вопрос…
Пока путин мечтает захватить Украину – Украина захватила весь мир. Весь мир наш, весь мир желто-голубой! Слава Украине!
путин: Ваш премьер приедет к нам 9 мая?
КНР: Неть!
– А министр?
– Неть!
– А кто будет?
– Посол!
– А какой посол?
- Посол на х*й!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток об оккупантах и россии.