"Лучшее, потому что без россии": смешные анекдоты о Евровидении и не только

После ошеломительной победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в Турине (Италия), сеть заполонили различные шутки и приколы о прошедшем песенном конкурсе. Среди самых популярных тем: триумф Великобритании, которая ранее постоянно получала ноли, номер от Сербии, где артистка сидит и моет руки, а также любимая тема украинцев — как бесятся россияне победе Украины, да и в общем об их отсутствии на конкурсе.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты из соцсетей об Евровидении 2022, которые поднимут настроение всем украинцам.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.