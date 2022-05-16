путин в морге! Ой. Тьфу. Блин. Гутен морген! Лучшие анекдоты о россиянах на злобу дня

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от новостей о войне в Украине. Хотя, судя по скорости появления новых анекдотов, этого и не скажешь.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты и мемы из соцсетей о россиянах и путине, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Есть опасения, что когда бункерный дед зд*хнет, весь мир будет прыгать в танцах от радости. А Земля может сойти с орбиты. Так что надо будет праздновать как-то поочередно.

россия начала войну против доминирования США. Но тут за Штаты вступились украинцы, и все пошло не по плану.

Судя по всему, первую достоверную информацию с фронта путин получит, когда после стука в дверцу бункера он услышит: "Добрий вечір. Ми з України"

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку приколов о Евровидении-2022.