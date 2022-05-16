путин в морге! Ой. Тьфу. Блин. Гутен морген! Лучшие анекдоты о россиянах на злобу дня
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Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от новостей о войне в Украине. Хотя, судя по скорости появления новых анекдотов, этого и не скажешь.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты и мемы из соцсетей о россиянах и путине, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
Есть опасения, что когда бункерный дед зд*хнет, весь мир будет прыгать в танцах от радости. А Земля может сойти с орбиты. Так что надо будет праздновать как-то поочередно.
россия начала войну против доминирования США. Но тут за Штаты вступились украинцы, и все пошло не по плану.
Судя по всему, первую достоверную информацию с фронта путин получит, когда после стука в дверцу бункера он услышит: "Добрий вечір. Ми з України"
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку приколов о Евровидении-2022.