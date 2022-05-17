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Кто рано встает, тот далеко от работы живет: позитивные анекдоты для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Кто рано встает, тот далеко от работы живет: позитивные анекдоты для хорошего настроения Новость обновлена 17 мая 2022, 08:31

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха. "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Моя девушка сказала, что хочет чтобы я относился к ней как к принцессе… поэтому я выдал ее замуж за незнакомого мужика, чтобы заключить союз с Польшей.

Как правильно открывать упаковку таблеток:

1. Открыть упаковку.

2. Сказать: "Блииин! Инструкция!"

3. Открыть упаковку с другой стороны.

Бабка деду:

— Дети звонили, извинялись, что летом не помогли с огородом. Просят что-нибудь передать.

Дед:

— Передай им привет!

— Я у вас купил пирожок с грибами, так где грибы?

— А вы разве не знали, что дрожжи это тоже грибы?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.

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