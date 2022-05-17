Кто рано встает, тот далеко от работы живет: позитивные анекдоты для хорошего настроения
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Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха. "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.
Моя девушка сказала, что хочет чтобы я относился к ней как к принцессе… поэтому я выдал ее замуж за незнакомого мужика, чтобы заключить союз с Польшей.
Как правильно открывать упаковку таблеток:
1. Открыть упаковку.
2. Сказать: "Блииин! Инструкция!"
3. Открыть упаковку с другой стороны.
Бабка деду:
— Дети звонили, извинялись, что летом не помогли с огородом. Просят что-нибудь передать.
Дед:
— Передай им привет!
— Я у вас купил пирожок с грибами, так где грибы?
— А вы разве не знали, что дрожжи это тоже грибы?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.