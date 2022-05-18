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Интересно, как изменилась бы жизнь, если бы браки надо было каждый год продлевать в ЗАГСе: смешные анекдоты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Интересно, как изменилась бы жизнь, если бы браки надо было каждый год продлевать в ЗАГСе: смешные анекдоты Новость обновлена 18 мая 2022, 08:33

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Талантливые и юморные украинцы, оружием которых является юмор, активно продолжают шутить даже во время войны. Даже в таких сложных жизненных ситуациях украинский народ веселый и всегда найдет повод над чем посмеяться. Большинство шуток сейчас конечно на военную тематику, но есть и "вечные" темы.

"Телеграф" собрал в этом материале самые смешные шутки и анекдот, которые непременно поднимут настроение всем без исключения.

Женщины очень странные — они могут вернуться к парню, который испортил их жизнь, но не вернутся к девушке, которая однажды испортила их ногти.

Только подкаблучник будет спрашивать у девушки, можно ли посидеть с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя!

Молодой парень подходит к цветочному ларьку.

— Мне бы букет цветов…

— Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?

— Ой, я даже и не знаю…

— Позвольте я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?

Для желающих похудеть к лету- ставьте реальные цели. Не 10 килограмм, а 400 грамм! Сходи в туалет, цель достигнута!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку приколов о Евровидении-2022.

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