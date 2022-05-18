Интересно, как изменилась бы жизнь, если бы браки надо было каждый год продлевать в ЗАГСе: смешные анекдоты
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Талантливые и юморные украинцы, оружием которых является юмор, активно продолжают шутить даже во время войны. Даже в таких сложных жизненных ситуациях украинский народ веселый и всегда найдет повод над чем посмеяться. Большинство шуток сейчас конечно на военную тематику, но есть и "вечные" темы.
"Телеграф" собрал в этом материале самые смешные шутки и анекдот, которые непременно поднимут настроение всем без исключения.
Женщины очень странные — они могут вернуться к парню, который испортил их жизнь, но не вернутся к девушке, которая однажды испортила их ногти.
Только подкаблучник будет спрашивать у девушки, можно ли посидеть с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя!
Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
— Мне бы букет цветов…
— Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
— Ой, я даже и не знаю…
— Позвольте я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
Для желающих похудеть к лету- ставьте реальные цели. Не 10 килограмм, а 400 грамм! Сходи в туалет, цель достигнута!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку приколов о Евровидении-2022.