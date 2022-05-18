Если в рф вернуть крепостное право, то 86% населения даже не почувствует разницы: самые смешные шутки о россиянах

Пока российский диктатор владимир путин продолжает мечтать о захвате Украины, украинцы активно шутят о его недальновидности, глупости и даже о смерти. Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от влияния негатива.

В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки о россиянах. Вашему вниманию — народное творчество из сети.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.