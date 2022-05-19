Принес Вовочка домой бумеранг… Папаша замахался его выбрасывать: лучшие анекдоты для поднятия настроения
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В столь сложное время мы решили поднять настроение своим читателям и немного отвлечь от негативных новостей. И несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру — шутки о Вовочке.
Мама Вовочки разговаривает с учителем:
— Мой Вовочка просто гений. У него так много гениальных идей, разве не так?
— Конечно он гений… Особенно, когда дело доходит до уроков химии.
Бабушка прочитала Вовочке сказку и говорит:
— Вот видишь, Вовочка, эту овечку съели волки, потому что она была непослушная!
— А если бы она была послушной, ее бы съели люди? — уточняет Вовочка.
Вовочка не выучил урок, учительница собирается ставить двойку.
- Марья Ивановна, я не хочу вас пугать, но мне отец сказал: "Еще одна двойка — и кто-то получит по голове!"
Вовочка приходит домой и говорит:
- Мама, мне нужна фотография папы!
- А зачем тебе?
- Просто учительница попросила показать какой идиот делал это домашнее задание!
Отец Вовочке:
- Двойку исправил?
- Исправил!
- А ну, покажи!
- Вот!
- Ну кто ж так исправляет?! Дай-ка сюда!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о мужчинах.