Укр

Принес Вовочка домой бумеранг… Папаша замахался его выбрасывать: лучшие анекдоты для поднятия настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
244
Принес Вовочка домой бумеранг… Папаша замахался его выбрасывать: лучшие анекдоты для поднятия настроения

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

В столь сложное время мы решили поднять настроение своим читателям и немного отвлечь от негативных новостей. И несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру — шутки о Вовочке.

Мама Вовочки разговаривает с учителем:

— Мой Вовочка просто гений. У него так много гениальных идей, разве не так?

— Конечно он гений… Особенно, когда дело доходит до уроков химии.

Бабушка прочитала Вовочке сказку и говорит:

— Вот видишь, Вовочка, эту овечку съели волки, потому что она была непослушная!

— А если бы она была послушной, ее бы съели люди? — уточняет Вовочка.

Вовочка не выучил урок, учительница собирается ставить двойку.

- Марья Ивановна, я не хочу вас пугать, но мне отец сказал: "Еще одна двойка — и кто-то получит по голове!"

Вовочка приходит домой и говорит:

- Мама, мне нужна фотография папы!

- А зачем тебе?

- Просто учительница попросила показать какой идиот делал это домашнее задание!

Отец Вовочке:

- Двойку исправил?

- Исправил!

- А ну, покажи!

- Вот!

- Ну кто ж так исправляет?! Дай-ка сюда!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о мужчинах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты