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Байкер, который ездит без шлема, знает на вкус всех насекомых: подборка смешных анекдотов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Байкер, который ездит без шлема, знает на вкус всех насекомых: подборка смешных анекдотов

Юмор — это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься

Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях. Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих. Анекдоты о кровавом диктаторе путине дарят толику позитива, однако вечные шутки о водителях будут актуальны всегда.

Еду в автобусе. Пробка. Водитель объявляет:

- Следующая остановка "Пятого декабря".

Кто-то из салона:

- Ни фига себе пробка!

Еду в маршрутке. Дорогу перебегает полная тетка. Водитель пропускает её с комментарием:

— Такую за раз не переедешь.

Старший сын купил спортивный мотоцикл. Муж, посмотрев, сказал:

- Ничего, на этот случай у нас вас трое.

Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающих мимо байкеpов, пpямо пpопоpциональна длине пpобки.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о россии.

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