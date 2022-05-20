Байкер, который ездит без шлема, знает на вкус всех насекомых: подборка смешных анекдотов
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Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях. Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих. Анекдоты о кровавом диктаторе путине дарят толику позитива, однако вечные шутки о водителях будут актуальны всегда.
Еду в автобусе. Пробка. Водитель объявляет:
- Следующая остановка "Пятого декабря".
Кто-то из салона:
- Ни фига себе пробка!
Еду в маршрутке. Дорогу перебегает полная тетка. Водитель пропускает её с комментарием:
— Такую за раз не переедешь.
Старший сын купил спортивный мотоцикл. Муж, посмотрев, сказал:
- Ничего, на этот случай у нас вас трое.
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающих мимо байкеpов, пpямо пpопоpциональна длине пpобки.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о россии.