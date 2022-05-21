На праздник Вовочка подарил учительнице букет роз, а трудовику "Букет Молдавии": новые шутки, которые улыбнут

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

В это сложное время "Телеграф" решил поднять настроение своим читателям и немного отвлечь от негативных новостей. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру — шутки о неугомонном Вовочке.

- Иван Петрович! — обращается Вовочка к учителю. — Я не могу разобрать, что вы написали в моей тетради. - Я написал: "Пиши разборчиво!"

Отец говорит Вовочке, глядя в его дневник: - За такие оценки я буду пороть ремнем! - Правильно, папа! И посильнее ее лупи, чтобы знала, как мне двойки ставить!

Учитель спрашивает класс: - Дети, какая птица не вьет гнезд? - Кукушка, — отвечает Вовочка. - Почему? - Потому что она сидит в часах.

Учительница: - Вовочка, какой, по-твоему, должна быть идеальная школа? - Запертой, Марья Ивановна...

Мать — Вовочке: - Вовочка, что-то я не вижу твоего школьного дневника. - А его Васька взял родителей попугать.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.