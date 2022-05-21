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На праздник Вовочка подарил учительнице букет роз, а трудовику "Букет Молдавии": новые шутки, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На праздник Вовочка подарил учительнице букет роз, а трудовику "Букет Молдавии": новые шутки, которые улыбнут Новость обновлена 21 мая 2022, 14:31

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

В это сложное время "Телеграф" решил поднять настроение своим читателям и немного отвлечь от негативных новостей. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру — шутки о неугомонном Вовочке.

- Иван Петрович! — обращается Вовочка к учителю. — Я не могу разобрать, что вы написали в моей тетради.

- Я написал: "Пиши разборчиво!"

Отец говорит Вовочке, глядя в его дневник:

- За такие оценки я буду пороть ремнем!

- Правильно, папа! И посильнее ее лупи, чтобы знала, как мне двойки ставить!

Учитель спрашивает класс:

- Дети, какая птица не вьет гнезд?

- Кукушка, — отвечает Вовочка.

- Почему?

- Потому что она сидит в часах.

Учительница:

- Вовочка, какой, по-твоему, должна быть идеальная школа?

- Запертой, Марья Ивановна...

Мать — Вовочке:

- Вовочка, что-то я не вижу твоего школьного дневника.

- А его Васька взял родителей попугать.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты