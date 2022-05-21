На праздник Вовочка подарил учительнице букет роз, а трудовику "Букет Молдавии": новые шутки, которые улыбнут
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 239
В это сложное время "Телеграф" решил поднять настроение своим читателям и немного отвлечь от негативных новостей. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру — шутки о неугомонном Вовочке.
- Иван Петрович! — обращается Вовочка к учителю. — Я не могу разобрать, что вы написали в моей тетради.
- Я написал: "Пиши разборчиво!"
Отец говорит Вовочке, глядя в его дневник:
- За такие оценки я буду пороть ремнем!
- Правильно, папа! И посильнее ее лупи, чтобы знала, как мне двойки ставить!
Учитель спрашивает класс:
- Дети, какая птица не вьет гнезд?
- Кукушка, — отвечает Вовочка.
- Почему?
- Потому что она сидит в часах.
Учительница:
- Вовочка, какой, по-твоему, должна быть идеальная школа?
- Запертой, Марья Ивановна...
Мать — Вовочке:
- Вовочка, что-то я не вижу твоего школьного дневника.
- А его Васька взял родителей попугать.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.