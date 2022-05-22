Самка богомола очень удивилась, встретив своего бывшего: смешные шутки о мире животных
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Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы. "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время, и почитать юморные анекдоты про братьев наших меньших. Забавные шутки о зверях обязательно поднимут вам настроение.
С подругой брали в питомнике хорька. Нам рассказывали об их привычках, подводных камнях и условиях содержания. Небольшая вырезка из разговора: "Если хорек сдох, не спешите его закапывать или выбрасывать, подождите пока не завоняет. В большинстве случаев он просто спит".
— Интересно, как кроты ориентируются под землёй, куда им копать?
— У них слух хороший. Они слышат, где растёт морковка.
— А зачем им морковка?
— Для зрения полезно.
— А ваша собака меня не съест?
— Нет, только понадкусывает…
Рысь — большая дикая кошка. Брысь — маленькая домашняя кошечка, постоянно лезущая, куда не просят.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.