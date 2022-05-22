Самка богомола очень удивилась, встретив своего бывшего: смешные шутки о мире животных

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы. "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время, и почитать юморные анекдоты про братьев наших меньших. Забавные шутки о зверях обязательно поднимут вам настроение.

С подругой брали в питомнике хорька. Нам рассказывали об их привычках, подводных камнях и условиях содержания. Небольшая вырезка из разговора: "Если хорек сдох, не спешите его закапывать или выбрасывать, подождите пока не завоняет. В большинстве случаев он просто спит".

— Интересно, как кроты ориентируются под землёй, куда им копать? — У них слух хороший. Они слышат, где растёт морковка. — А зачем им морковка? — Для зрения полезно.

— А ваша собака меня не съест? — Нет, только понадкусывает…

Рысь — большая дикая кошка. Брысь — маленькая домашняя кошечка, постоянно лезущая, куда не просят.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.