Жить надо так, чтобы бывшие завидовали нынешним: веселые анекдоты о женщинах для настроения
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Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
Смешные приколы о представительницах прекрасного пола обязательно поднимут вам настроение.
Кто знает, если я хочу погрузить мужа в прорубь, чтобы выгнать нечистую силу из него, а он упирается, и потому я его засунула в мешок и тяну к реке, то это святое дело или уголовное?
На вопросы сокурсников:
- Привет, Маринка! Два года не виделись… Что-то ты поправилась…
- Достали уже: поправилась, поправилась! Да, поправилась! Потому что пешком мало хожу… НА РУКАХ НОСЯТ!
Умная женщина даже своим молчанием может вызвать у мужчины панику.
Ведь она не просто молчит, а о чем-то молчит!
– Ты могла бы ехать не так быстро? У меня все мерцает перед глазами!
– А ты поступи так, как я.
– Как?
– Закрой глаза.
- Я единственная и неповторимая, — говорит одна девушка другой.
- Да ты что?
- Да, так мой психиатр говорит. Таких тяжких случаев в его практике еще не было.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.