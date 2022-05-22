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Жить надо так, чтобы бывшие завидовали нынешним: веселые анекдоты о женщинах для настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Жить надо так, чтобы бывшие завидовали нынешним: веселые анекдоты о женщинах для настроения

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте настроение

Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

Смешные приколы о представительницах прекрасного пола обязательно поднимут вам настроение.

Кто знает, если я хочу погрузить мужа в прорубь, чтобы выгнать нечистую силу из него, а он упирается, и потому я его засунула в мешок и тяну к реке, то это святое дело или уголовное?

На вопросы сокурсников:

- Привет, Маринка! Два года не виделись… Что-то ты поправилась…

- Достали уже: поправилась, поправилась! Да, поправилась! Потому что пешком мало хожу… НА РУКАХ НОСЯТ!

Умная женщина даже своим молчанием может вызвать у мужчины панику.

Ведь она не просто молчит, а о чем-то молчит!

– Ты могла бы ехать не так быстро? У меня все мерцает перед глазами!

– А ты поступи так, как я.

– Как?

– Закрой глаза.

- Я единственная и неповторимая, — говорит одна девушка другой.

- Да ты что?

- Да, так мой психиатр говорит. Таких тяжких случаев в его практике еще не было.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.

Теги:
#Шутки #Анекдоты #Жінки #Дівчата #Гумор