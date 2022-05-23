Вовочка, какой должна быть идеальная школа? — Закрытой! Эти анекдоты поднимут настроение
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Пока украинские военные обороняют территорию Украины от оккупантов, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время, и почитать анекдоты на "вечные темы". Например, о неугомонном и хитром Вовочке.
На уроке истории:
- Вовочка, скажи нам, как обращались благородные рыцари с побежденными противниками?
- Они сдавали их в металлолом!
Учительница, проверив сочинение Вовочки:
- Это просто невероятно, как один человек может сделать так много ошибок!
- Почему один — вместе с папой.
Директор школы попросил Вовочку покрасить окна на четвертом этаже.
Через пару часов Вовочка приходит к директору и спрашивает:
- А рамы тоже красить?
Идет урок биологии. Учительница:
- Вовочка, перестань вертеться и не кривляйся, а лучше смотри на меня, а то так и не узнаешь строение и повадки обезьяны.
Отец поучает Вовочку:
- Не забывай, сынок, мы живем на этой земле, чтобы трудиться. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Летчиком.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о россии.