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Вовочка, какой должна быть идеальная школа? — Закрытой! Эти анекдоты поднимут настроение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Вовочка, какой должна быть идеальная школа? — Закрытой! Эти анекдоты поднимут настроение Новость обновлена 23 мая 2022, 20:54

Свежие, уморительные шутки про Вовочку

Пока украинские военные обороняют территорию Украины от оккупантов, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время, и почитать анекдоты на "вечные темы". Например, о неугомонном и хитром Вовочке.

На уроке истории:

- Вовочка, скажи нам, как обращались благородные рыцари с побежденными противниками?

- Они сдавали их в металлолом!

Учительница, проверив сочинение Вовочки:

- Это просто невероятно, как один человек может сделать так много ошибок!

- Почему один — вместе с папой.

Директор школы попросил Вовочку покрасить окна на четвертом этаже.

Через пару часов Вовочка приходит к директору и спрашивает:

- А рамы тоже красить?

Идет урок биологии. Учительница:

- Вовочка, перестань вертеться и не кривляйся, а лучше смотри на меня, а то так и не узнаешь строение и повадки обезьяны.

Отец поучает Вовочку:

- Не забывай, сынок, мы живем на этой земле, чтобы трудиться. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

- Летчиком.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о россии.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты