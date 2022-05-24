Стоматологи должны знать свое дело на зубок: подборка веселых шуток о дантистах
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Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и посмеяться над шутками про стоматологов.
Женщины становятся стоматологами, потому что им нравится, когда мужчины на них смотрят, открыв рот, слушают и ничего не могут возразить.
— Мама, а почему наш папа стоматологом работает?
— Ну, потому, что это очень уважаемая профессия.
— А еще?
— Ну, потому, что за это хорошо платят.
— А еще?
— Да потому, что твой отец садист!
Пришел в стоматологию и увидел ситуацию, которая растрогает даже Эрнеста Хемингуэя:
Ребенка привели к стоматологу.
На его день рождения.
На деньги, которые ему подарили.
В кабинете стоматолога практикант два часа удаляет больному нерв.
Пациент не выдерживает и говорит:
— Дайте мне сверло, я хотя бы защищаться смогу.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.