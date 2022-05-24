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Стоматологи должны знать свое дело на зубок: подборка веселых шуток о дантистах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стоматологи должны знать свое дело на зубок: подборка веселых шуток о дантистах Новость обновлена 24 мая 2022, 14:52

Забавные приколы о "зубниках" обязательно поднимут вам настроение.

Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и посмеяться над шутками про стоматологов.

Женщины становятся стоматологами, потому что им нравится, когда мужчины на них смотрят, открыв рот, слушают и ничего не могут возразить.

— Мама, а почему наш папа стоматологом работает?

— Ну, потому, что это очень уважаемая профессия.

— А еще?

— Ну, потому, что за это хорошо платят.

— А еще?

— Да потому, что твой отец садист!

Пришел в стоматологию и увидел ситуацию, которая растрогает даже Эрнеста Хемингуэя:

Ребенка привели к стоматологу.

На его день рождения.

На деньги, которые ему подарили.

В кабинете стоматолога практикант два часа удаляет больному нерв.

Пациент не выдерживает и говорит:

— Дайте мне сверло, я хотя бы защищаться смогу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.

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