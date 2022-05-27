За каждым мужчиной, добившимся успеха, стоит… удивленная теща: лучшие анекдоты для настроения
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Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты об отношениях тещи и зятя, которые поднимут настроение всем.
— А ты чего улыбаешься, ты же вчера машину тюкнул.
— Ага.
— Бампер помял.
— Ага.
— Стекло разбил.
— Ага.
— Теща еще головой ударилась.
— Во—о—о—от…
У дворца одного эмира останавливается переполненный автобус и из него начинает выходить огромная вереница пожилых женщин с чемоданами. Эмир подзывает своего визиря:
— Это что, снова экскурсия?
— Нет, мой повелитель, это ваши тещи погостить приехали.
Продавщица взвешивает сардельки. Одна падает и улетает в самую грязь. Продавщица:
— Ой! Извините, я заменю.
Покупатель:
— Нет, кладите эту.
Продавщица:
— А! У вас есть собака.
Покупатель:
— Нет. У меня есть теща.
Возвращается бухой мужик домой. Звонит в дверь. Дверь открывает теща с метлой в одной руке. Мужик так посмотрел и говорит:
— Маман, порядок наводим или в полет собрались?
— Ваша теща абсолютно здорова. Это видно из анализов и снимков…
— Доктор, я так волнуюсь, может для верности сделаем вскрытие?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.