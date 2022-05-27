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За каждым мужчиной, добившимся успеха, стоит… удивленная теща: лучшие анекдоты для настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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За каждым мужчиной, добившимся успеха, стоит… удивленная теща: лучшие анекдоты для настроения Новость обновлена 27 мая 2022, 13:28

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты об отношениях тещи и зятя, которые поднимут настроение всем.

— А ты чего улыбаешься, ты же вчера машину тюкнул.

— Ага.

— Бампер помял.

— Ага.

— Стекло разбил.

— Ага.

— Теща еще головой ударилась.

— Во—о—о—от…

У дворца одного эмира останавливается переполненный автобус и из него начинает выходить огромная вереница пожилых женщин с чемоданами. Эмир подзывает своего визиря:

— Это что, снова экскурсия?

— Нет, мой повелитель, это ваши тещи погостить приехали.

Продавщица взвешивает сардельки. Одна падает и улетает в самую грязь. Продавщица:

— Ой! Извините, я заменю.

Покупатель:

— Нет, кладите эту.

Продавщица:

— А! У вас есть собака.

Покупатель:

— Нет. У меня есть теща.

Возвращается бухой мужик домой. Звонит в дверь. Дверь открывает теща с метлой в одной руке. Мужик так посмотрел и говорит:

— Маман, порядок наводим или в полет собрались?

— Ваша теща абсолютно здорова. Это видно из анализов и снимков…

— Доктор, я так волнуюсь, может для верности сделаем вскрытие?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты