За каждым мужчиной, добившимся успеха, стоит… удивленная теща: лучшие анекдоты для настроения

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты об отношениях тещи и зятя, которые поднимут настроение всем.

— А ты чего улыбаешься, ты же вчера машину тюкнул. — Ага. — Бампер помял. — Ага. — Стекло разбил. — Ага. — Теща еще головой ударилась. — Во—о—о—от…

У дворца одного эмира останавливается переполненный автобус и из него начинает выходить огромная вереница пожилых женщин с чемоданами. Эмир подзывает своего визиря: — Это что, снова экскурсия? — Нет, мой повелитель, это ваши тещи погостить приехали.

Продавщица взвешивает сардельки. Одна падает и улетает в самую грязь. Продавщица: — Ой! Извините, я заменю. Покупатель: — Нет, кладите эту. Продавщица: — А! У вас есть собака. Покупатель: — Нет. У меня есть теща.

Возвращается бухой мужик домой. Звонит в дверь. Дверь открывает теща с метлой в одной руке. Мужик так посмотрел и говорит: — Маман, порядок наводим или в полет собрались?

— Ваша теща абсолютно здорова. Это видно из анализов и снимков… — Доктор, я так волнуюсь, может для верности сделаем вскрытие?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.