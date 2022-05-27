83% россиян страдают от ожирения правительства: смешные анекдоты про рф

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Пока бойцы ЗСУ и теробороны защищают Украину от путинских солдат, украинцы держат "юмористический фронт", и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками. А все потому, что юмор — это надежный щит для нашего мозга от влияния негатива.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты и мемы из соцсетей о россиянах и путине, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

На гербе россии изображен двуглавый орел: одна голова смотрит в сторону Европы, другая — в сторону Азии. россия им как-то по-барабану.

Зря русским показали скотч! Теперь на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено.

Если россия распадется на 20 государств, то у нее прибавится как минимум еще 19 недружественных стран?

Судя по всему, первую достоверную информацию с фронта путин получит, когда после стука в дверцу бункера он услышит: "Добрий вечір. Ми з України"

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.