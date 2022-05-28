Хочется простого женского минус 10 кг на весах: забавные шутки про похудение

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих.

Совсем скоро наступит лето, однако из-за войны украинцы и весну не сильно то и заметили. Однако юмор, который хоть и в последнее время больше построен на военной тематике, спасает от негатива, и позволяет на несколько минут вернуться в мирное время.

Ранее "Телеграф" составлял подборку прикольных анекдотов об отпуске и отдыхающих, а теперь предлагает посмеяться над шутками про диеты и похудение.

— Сань, мы не сядем на диету — Почему? — У нас два кота. Я у них еду воровать начну.

— Хорошая женская диета — это когда быстро похудела? — Хорошая женская диета — это когда сама похудела, а грудь нет.

Решила похудеть, попросила родителей меня морально поддержать. Прихожу домой, на холодильнике записка: — Жирная дочь — позор для семьи!

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Сегодня я решила сесть на новую диету с пирожными. Всё, что нужно делать, это угощать пирожными своих подруг: они становятся толще, а ты на их фоне смотришься просто восхитительно!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.