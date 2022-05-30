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Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь — ржали до слез: смешные шутки о "слабом" поле

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь — ржали до слез: смешные шутки о "слабом" поле

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

Смешные анекдоты о представительницах прекрасного пола обязательно поднимут вам настроение.

Не плачь. Ты совсем не жирная. Просто родители специально заботливо откормили тебя, чтобы оградить от стриптиза и проституции.

— И тут я попросила его поцеловать меня, как в последний раз…

— А он что?

— Ты представляешь, в лоб меня, скотина такая, поцеловал.

Выйти замуж может каждая, а вот не выйти — это мужество иметь надо, стойкость. Работать в конце концов.

Когда я спросила у официанта, что он посоветует к белому вину, и он предложил красное, я поняла — этого мужчину я искала всю жизнь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.

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