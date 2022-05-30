Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь — ржали до слез: смешные шутки о "слабом" поле
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Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
Смешные анекдоты о представительницах прекрасного пола обязательно поднимут вам настроение.
Не плачь. Ты совсем не жирная. Просто родители специально заботливо откормили тебя, чтобы оградить от стриптиза и проституции.
— И тут я попросила его поцеловать меня, как в последний раз…
— А он что?
— Ты представляешь, в лоб меня, скотина такая, поцеловал.
Выйти замуж может каждая, а вот не выйти — это мужество иметь надо, стойкость. Работать в конце концов.
Когда я спросила у официанта, что он посоветует к белому вину, и он предложил красное, я поняла — этого мужчину я искала всю жизнь.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.