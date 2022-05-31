Если хотите разочароваться в фильме — прочтите книгу, по которой его снимали: веселые шутки про кино
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Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о блондинках, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о кинематографе.
Посмотрел фильм "11 друзей Оушена". Хочу заметить — фильм неправдоподобный. Откуда у взрослого человека столько друзей?
— Я никогда не боялся фильмов ужасов, пока как-то раз во время просмотра девушка с криком "Милый, мне страшно!" не схватила меня за руку.
— И чего тут такого?
— Да, я же один смотрел…
За то, что братья Вачовски раскрыли секрет Матрицы, Матрица сделала их сёстрами.
В крутых боевиках всегда так:
— Быстрей. У нас осталось 5 минут до взрыва.
Пол часа спустя.
— Поторапливайтесь. Осталось всего лишь 3 минуты.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.