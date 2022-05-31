Если хотите разочароваться в фильме — прочтите книгу, по которой его снимали: веселые шутки про кино

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о блондинках, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о кинематографе.

Посмотрел фильм "11 друзей Оушена". Хочу заметить — фильм неправдоподобный. Откуда у взрослого человека столько друзей?

— Я никогда не боялся фильмов ужасов, пока как-то раз во время просмотра девушка с криком "Милый, мне страшно!" не схватила меня за руку. — И чего тут такого? — Да, я же один смотрел…

За то, что братья Вачовски раскрыли секрет Матрицы, Матрица сделала их сёстрами.

В крутых боевиках всегда так: — Быстрей. У нас осталось 5 минут до взрыва. Пол часа спустя. — Поторапливайтесь. Осталось всего лишь 3 минуты.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.