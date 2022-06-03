Укр

Ничто не может так омрачить пятницу, как рабочая суббота: прикольные шутки с самого утра

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ничто не может так омрачить пятницу, как рабочая суббота: прикольные шутки с самого утра Новость обновлена 03 июня 2022, 07:42

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от плохого настроения. В сети можно найти много анекдотов о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, не теряющих своей актуальности.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о пятнице.

Я на этой неделе всего два дня не пил - субботу и воскресенье. И то только потому, что сегодня пятница.

Когда в клубе анонимных алкоголиков спрашивают о планах на пятницу, все начинают плакать.

Мужик в чате:

— Всем привет! Мне 30 лет, ищу новых друзей.

— А старые где?

— Нет.

— Почему?

— В пятницу вечером бутылку водки разбил.

Люблю ее, она супер, приходит всегда и ни разу меня не подвела, пьянящий вечер с ней прекрасен, это ураган страсти и огня, олицетворение счастья… Она – это моя любимая пятница!

"Пятница—развратница! Хе—хе!" — весь день на работе орешь ты и потираешь ладошки, а после работы бегом бежишь домой, чтобы наспех покушать, переодеться во все мягенькое и бухнуться спать. Взрослая жизнь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бухгалтерах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты