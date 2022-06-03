Ничто не может так омрачить пятницу, как рабочая суббота: прикольные шутки с самого утра

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от плохого настроения. В сети можно найти много анекдотов о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, не теряющих своей актуальности.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о пятнице.

Я на этой неделе всего два дня не пил - субботу и воскресенье. И то только потому, что сегодня пятница.

Когда в клубе анонимных алкоголиков спрашивают о планах на пятницу, все начинают плакать.

Мужик в чате: — Всем привет! Мне 30 лет, ищу новых друзей. — А старые где? — Нет. — Почему? — В пятницу вечером бутылку водки разбил.

Люблю ее, она супер, приходит всегда и ни разу меня не подвела, пьянящий вечер с ней прекрасен, это ураган страсти и огня, олицетворение счастья… Она – это моя любимая пятница!

"Пятница—развратница! Хе—хе!" — весь день на работе орешь ты и потираешь ладошки, а после работы бегом бежишь домой, чтобы наспех покушать, переодеться во все мягенькое и бухнуться спать. Взрослая жизнь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бухгалтерах.