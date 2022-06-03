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Холостячка с двумя кг соли ищет жениха с канистрой бензина: шутки о женщинах, которые подарят позитив

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Холостячка с двумя кг соли ищет жениха с канистрой бензина: шутки о женщинах, которые подарят позитив Новость обновлена 03 июня 2022, 14:07

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться, однако за последние месяцы юмор немного изменился. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о представительницах прекрасного пола, которые поднимут настроение всем.

Не успели сегодня сделать комплимент женщине? Не огорчайтесь: подойдите завтра и скажите: А вот вчера вы выглядели чудесно!

Ночью женщина должна рожать. Во сне к ней является ангел и говорит:

- Я сделаю так, чтобы во время родов половину боли чувствовал отец ребенка.

Она родила и спрашивает мужа:

- Как спал?

- Плохо, сосед всю ночь кричал как будто рожает!

Поздним вечером идет женщина домой через парк. Вдруг слышит:

- Стой!

Она остановилась.

- Лежать!

Легла.

- Ползи!

Поползла. Вдруг над ухом участливо:

- Женщина, Вам плохо? Я здесь собаку тренирую, смотрю – вы ползете.

– Никак не могу найти чай, – говорит муж.

– А ты вечно ничего не можешь. Чай в буфете, на верхней полке, в банке из-под кофе, на которой наклейка "Соль".

– Какая я была глупая! Была целая толпа поклонников и всех отбросила, — сокрушается женщина.

– Жаль, что в этой толпе не было меня! – говорит мужчина.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты #Жінки