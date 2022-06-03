Холостячка с двумя кг соли ищет жениха с канистрой бензина: шутки о женщинах, которые подарят позитив
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Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться, однако за последние месяцы юмор немного изменился. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о представительницах прекрасного пола, которые поднимут настроение всем.
Не успели сегодня сделать комплимент женщине? Не огорчайтесь: подойдите завтра и скажите: А вот вчера вы выглядели чудесно!
Ночью женщина должна рожать. Во сне к ней является ангел и говорит:
- Я сделаю так, чтобы во время родов половину боли чувствовал отец ребенка.
Она родила и спрашивает мужа:
- Как спал?
- Плохо, сосед всю ночь кричал как будто рожает!
Поздним вечером идет женщина домой через парк. Вдруг слышит:
- Стой!
Она остановилась.
- Лежать!
Легла.
- Ползи!
Поползла. Вдруг над ухом участливо:
- Женщина, Вам плохо? Я здесь собаку тренирую, смотрю – вы ползете.
– Никак не могу найти чай, – говорит муж.
– А ты вечно ничего не можешь. Чай в буфете, на верхней полке, в банке из-под кофе, на которой наклейка "Соль".
– Какая я была глупая! Была целая толпа поклонников и всех отбросила, — сокрушается женщина.
– Жаль, что в этой толпе не было меня! – говорит мужчина.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.