Холостячка с двумя кг соли ищет жениха с канистрой бензина: шутки о женщинах, которые подарят позитив

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться, однако за последние месяцы юмор немного изменился. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о представительницах прекрасного пола, которые поднимут настроение всем.

Не успели сегодня сделать комплимент женщине? Не огорчайтесь: подойдите завтра и скажите: А вот вчера вы выглядели чудесно!

Ночью женщина должна рожать. Во сне к ней является ангел и говорит: - Я сделаю так, чтобы во время родов половину боли чувствовал отец ребенка. Она родила и спрашивает мужа: - Как спал? - Плохо, сосед всю ночь кричал как будто рожает!

Поздним вечером идет женщина домой через парк. Вдруг слышит: - Стой! Она остановилась. - Лежать! Легла. - Ползи! Поползла. Вдруг над ухом участливо: - Женщина, Вам плохо? Я здесь собаку тренирую, смотрю – вы ползете.

– Никак не могу найти чай, – говорит муж. – А ты вечно ничего не можешь. Чай в буфете, на верхней полке, в банке из-под кофе, на которой наклейка "Соль".

– Какая я была глупая! Была целая толпа поклонников и всех отбросила, — сокрушается женщина. – Жаль, что в этой толпе не было меня! – говорит мужчина.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.