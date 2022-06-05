За каждым успешным галицким мужчиной стоит мама на заработках: анекдоты, которые улыбнут
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Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками. Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о представителях сильного пола.
Умирающий мужчина говорит своей жене:
- Прошу тебя, признайся хотя бы перед моей смертью, изменяла ли ты мне?
- А если ты не умрешь?
- Доктор, мне кажется, что моя жена – алкоголичка. Я заметил, что чем больше у меня в крови промилле спирта, тем с большим наслаждением она пьет мою кровь.
Муж пришел домой пьяный, весь избитый и стал заклеивать лейкопластырем раны. Утром встал, а жена его спрашивает:
- Василий, ты вчера опять пьян был?
- Нет.
- А какой трезвый человек лейкопластырь на зеркало приклеивает?
Пока она спала, я встал, приготовил ей завтрак, съел его и снова заснул… Она так и не узнала, какой я у нее заботливый!
Отец моет посуду… Маленький сын спрашивает:
- Папа, а сколько лет ты работаешь у мамы?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.