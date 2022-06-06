Сколько женщину не корми, она все равно на цветы смотрит: позитивная подборка анекдотов
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За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.
Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о цветах.
— Держи, любимая, это тебе цветы, под цвет твоих глаз.
— Но это же лилии, они белые!
— Ну да, глаза же тоже по большей части белые.
Я ей часто дарил цветы, и вы знаете, что я понял: в отношениях мужчина является всего лишь посредником. Одни женщины через тебя продают цветы другим женщинам.
— Алло, ты получила цветы?
— Да, но курьер настучал мне букетом по морде.
— Хорошо. Это мой каприз.
— Молодой человек! Купите девушке цветы, а то я уже замерзла…
— И по чем?
— По десятке за штуку.
— Тогда вам нужно теплее одеваться!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.