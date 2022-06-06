Сколько женщину не корми, она все равно на цветы смотрит: позитивная подборка анекдотов

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о цветах.

— Держи, любимая, это тебе цветы, под цвет твоих глаз. — Но это же лилии, они белые! — Ну да, глаза же тоже по большей части белые.

Я ей часто дарил цветы, и вы знаете, что я понял: в отношениях мужчина является всего лишь посредником. Одни женщины через тебя продают цветы другим женщинам.

— Алло, ты получила цветы? — Да, но курьер настучал мне букетом по морде. — Хорошо. Это мой каприз.

— Молодой человек! Купите девушке цветы, а то я уже замерзла… — И по чем? — По десятке за штуку. — Тогда вам нужно теплее одеваться!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.