Утренние лужи — это слезы людей, которые не хотят идти на работу: эти шутки подарят позитив

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.

"Телеграф" подготовил порцию смешных анекдотов о работе, которые подарят вам улыбку в этот июньский день.

Люблю спрашивать детей, кем они хотят стать, когда вырастут, поскольку я все еще подбираю варианты…

В детстве я завидовал взрослым — пришёл с работы и никаких домашних уроков, лежи, отдыхай. Тогда я ещё не знал, что взрослые после работы хотят умереть.

А помните тех ребят из фильмов, которые посреди рабочего дня вынимают фляжечку и делают пару волшебных глотков? Я начинаю их понимать…

Где-то в мире есть человек, который каждый день ходит на работу твоей мечты и ненавидит ее всем сердцем…

Не знаю, как люди приходят с утра на работу и начинают работать. Мне надо какое-то время, чтобы раскачаться, примерно до среды.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о будильнике с утра.