Самка богомола — жрица любви: уморительные анекдоты о животных, которые поднимут настроение

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о братьях наших меньших, которые поднимут настроение всем без исключения.

С подругой брали в питомнике хорька. Нам рассказывали об их привычках, подводных камнях и условиях содержания. Небольшая вырезка из разговора: "Если хорек сдох, не спешите его закапывать или выбрасывать, подождите пока не завоняет. В большинстве случаев он просто спит".

Мое домашнее животное — постоянный свидетель моих секретов, фэйлов, пороков и многого другого. Вот смотрю на него и думаю: "Не дай Бог ты заговоришь!".

Тигра можно погладить дважды в жизни — один раз левой рукой, другой раз правой.

Два ленивца висят на дереве. Через 5 лет один из них подтягивается и зевает. Другой: — Слушай, ты меня своей возней раздражаешь.

Дельфины настолько умные, что буквально через пару недель, как их поймают, они обучают людей стоять у края воды и кидать им рыбу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.