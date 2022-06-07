Изюминка — это твое лицо с утра: уморительные шутки, которые зарядят позитивом на целый день

Украинцы подбадривают себя и окружающих в период войны юмором и шутками

Юмор — надежный щит для нашего мозга от плохого настроения. В сети можно найти много анекдотов о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, не теряющих своей актуальности даже во время военного положения.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о пятнице, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток про тяжелое утро.

Когда просыпаешься и встаешь, понимаешь, что лучшая часть дня для тебя закончилась.

— Я утром встаю, иду на пробежку, зарядку делаю, составляю список планов на день и только потом собираюсь на работу. — А мне этого не надо. Я сразу уставшим просыпаюсь.

Если встать не с той ноги, да ещё не на того кота, то утро начнётся с истошных воплей.

Утреннее настроение — хочется, чтобы кто-нибудь пришел и пожалел. Пожалел, что пришел.

Диалог в моей голове утром: Просыпайся. Нет. Вставай! Нет. Ты так всю жизнь проспишь! Офигенно…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.