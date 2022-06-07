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Вовочка ударил молотком по пальцам трудовика и получил "пять". Ну, ему так послышалось: новые анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вовочка ударил молотком по пальцам трудовика и получил "пять". Ну, ему так послышалось: новые анекдоты Новость обновлена 07 июня 2022, 14:59

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Предлагаем нашим читателям поднять себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от негатива.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас подборку анекдотов, приколов о неугомонном Вовочке.

— Вовочка, почему ты перешёл в другую школу?

— По причине усталости.

— Какой усталости?

— Не знаю, просто в той школе сказали, что очень от меня устали.

Вовочка обращается к соседу, который заводит машину:

— Дядя Витя, а вы меня до школы не подвезёте?

— Но мне совсем в другую сторону!

— Так, это ещё лучше!

Вовочка спрашивает у отца:

— Папа, а откуда берутся бегемоты?

— Ну-у-у…

— Только не говори, что их аист приносит. Он их не поднимет!

— Мамаша, скажите своему сыночку, чтобы он меня не передразнивал!

— Вова, перестань корчить из себя идиота!

— Вовочка, ты повесил белье?

— Нет, мам, я решил его помиловать!

Еще больше смешных анекдотов о Вовочке в нашей предыдущей подборке.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты