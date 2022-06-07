Вовочка ударил молотком по пальцам трудовика и получил "пять". Ну, ему так послышалось: новые анекдоты
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Предлагаем нашим читателям поднять себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от негатива.
Сегодня "Телеграф" публикует для вас подборку анекдотов, приколов о неугомонном Вовочке.
— Вовочка, почему ты перешёл в другую школу?
— По причине усталости.
— Какой усталости?
— Не знаю, просто в той школе сказали, что очень от меня устали.
Вовочка обращается к соседу, который заводит машину:
— Дядя Витя, а вы меня до школы не подвезёте?
— Но мне совсем в другую сторону!
— Так, это ещё лучше!
Вовочка спрашивает у отца:
— Папа, а откуда берутся бегемоты?
— Ну-у-у…
— Только не говори, что их аист приносит. Он их не поднимет!
— Мамаша, скажите своему сыночку, чтобы он меня не передразнивал!
— Вова, перестань корчить из себя идиота!
— Вовочка, ты повесил белье?
— Нет, мам, я решил его помиловать!
Еще больше смешных анекдотов о Вовочке в нашей предыдущей подборке.