Вовочка ударил молотком по пальцам трудовика и получил "пять". Ну, ему так послышалось: новые анекдоты

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Предлагаем нашим читателям поднять себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от негатива.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас подборку анекдотов, приколов о неугомонном Вовочке.

— Вовочка, почему ты перешёл в другую школу? — По причине усталости. — Какой усталости? — Не знаю, просто в той школе сказали, что очень от меня устали.

Вовочка обращается к соседу, который заводит машину: — Дядя Витя, а вы меня до школы не подвезёте? — Но мне совсем в другую сторону! — Так, это ещё лучше!

Вовочка спрашивает у отца: — Папа, а откуда берутся бегемоты? — Ну-у-у… — Только не говори, что их аист приносит. Он их не поднимет!

— Мамаша, скажите своему сыночку, чтобы он меня не передразнивал! — Вова, перестань корчить из себя идиота!

— Вовочка, ты повесил белье? — Нет, мам, я решил его помиловать!

Еще больше смешных анекдотов о Вовочке в нашей предыдущей подборке.