Семейная жизнь — это соревнование по перетягиванию зарплаты: прикольные шутки о семье

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы, наверняка, самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых стрессовых ситуациях мы не теряем чувство юмора. Ранее мы делились с вами подборкой шуток о санкциях в россии, а сегодня собрали подборку анекдотов, которые актуальны в любое время, не только военное.

Смешные анекдоты о семейных отношениях на несколько минут вернут нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!

Близкие люди нужны, чтобы вечером на кухне вместе ненавидеть работу, учебу, ситуацию в стране и всяких нехороших людей.

— Папа, — спрашивает сын, — а правда, что настоящий мужчина должен оставаться спокойным в любой ситуации? — Правда, сынок. — Тогда тебе сначала показать мой дневник или новое платье мамы?

— Алкоголь — источник всех бед в семейной жизни, — говорит лектор. — Сколько мы знаем случаев, когда жена покидает мужа, потому что он пьёт. Кто-то из зала уточняет: — А вы не скажете, сколько точно надо выпить, чтобы она ушла?

— Папочка, я хочу тебя поцеловать перед сном. — Опоздала, доченька. Мама уже поцеловала и забрала все деньги.

— Мама, муж меня обидел… Я еду к тебе! — Нет, доченька, зло должно быть наказано — я еду к вам!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.