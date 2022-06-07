Семейная жизнь — это соревнование по перетягиванию зарплаты: прикольные шутки о семье
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Украинцы, наверняка, самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых стрессовых ситуациях мы не теряем чувство юмора. Ранее мы делились с вами подборкой шуток о санкциях в россии, а сегодня собрали подборку анекдотов, которые актуальны в любое время, не только военное.
Смешные анекдоты о семейных отношениях на несколько минут вернут нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!
Близкие люди нужны, чтобы вечером на кухне вместе ненавидеть работу, учебу, ситуацию в стране и всяких нехороших людей.
— Папа, — спрашивает сын, — а правда, что настоящий мужчина должен оставаться спокойным в любой ситуации?
— Правда, сынок.
— Тогда тебе сначала показать мой дневник или новое платье мамы?
— Алкоголь — источник всех бед в семейной жизни, — говорит лектор. — Сколько мы знаем случаев, когда жена покидает мужа, потому что он пьёт.
Кто-то из зала уточняет:
— А вы не скажете, сколько точно надо выпить, чтобы она ушла?
— Папочка, я хочу тебя поцеловать перед сном.
— Опоздала, доченька. Мама уже поцеловала и забрала все деньги.
— Мама, муж меня обидел… Я еду к тебе!
— Нет, доченька, зло должно быть наказано — я еду к вам!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.