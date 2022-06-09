От жары пропали даже комары: позитивная подборка анекдотов про лето
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 140
Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.
Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о ремонте, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о жаркой погоде.
— Привет, слушай может завтра днем погуляем?
— На улице жара, давай чуть позже.
— Это когда?
— В ноябре, например.
Первый навигатор, который добавит функцию прокладывания пешеходных маршрутов по тенечку, станет лидером рынка.
Выхожу в обед из магазина. Жара. На крыльце, прячась в тени, стоит тонкий юнец, пьет минералку, устало говорит в телефон:
— Ну сама подумай, какой секс… жара же 30 градусов… давай уже в четверг, там дожди обещали… похолодает.
Очень хочется по такой жаре ходить в легком белом сарафане без трусиков, конечно, очень жаль, что я 100 килограммовый бородатый мужик.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.