От жары пропали даже комары: позитивная подборка анекдотов про лето

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о ремонте, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о жаркой погоде.

— Привет, слушай может завтра днем погуляем? — На улице жара, давай чуть позже. — Это когда? — В ноябре, например.

Первый навигатор, который добавит функцию прокладывания пешеходных маршрутов по тенечку, станет лидером рынка.

Выхожу в обед из магазина. Жара. На крыльце, прячась в тени, стоит тонкий юнец, пьет минералку, устало говорит в телефон: — Ну сама подумай, какой секс… жара же 30 градусов… давай уже в четверг, там дожди обещали… похолодает.

Очень хочется по такой жаре ходить в легком белом сарафане без трусиков, конечно, очень жаль, что я 100 килограммовый бородатый мужик.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.