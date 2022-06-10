Никто так хорошо не понимает женщину, как никто: забавные шутки о дамах
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Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру женщины, их логика и отношения с мужчинами.
Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о прекрасных дамах.
— В чем отличие между мужчиной и дорогим украшением?
— Дорогое украшение женщину удовлетворяет всегда.
Женщине нужна независимость лишь до тех пор, пока она не найдет того, из-за чьей широкой спины уютно выглядывать.
Торопить даму — это как пытаться ускорить загрузку компа. Программа все равно должна провести множество действий скрытых от понимания.
5 признаков, что женщина обиделась на тебя:
1. Она молчит.
2. Она орет.
3. Она ведет себя как всегда.
4. Она ведет себя как никогда.
5. Она стреляет в тебя из ружья.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.