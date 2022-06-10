Никто так хорошо не понимает женщину, как никто: забавные шутки о дамах

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру женщины, их логика и отношения с мужчинами.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о прекрасных дамах.

— В чем отличие между мужчиной и дорогим украшением? — Дорогое украшение женщину удовлетворяет всегда.

Женщине нужна независимость лишь до тех пор, пока она не найдет того, из-за чьей широкой спины уютно выглядывать.

Торопить даму — это как пытаться ускорить загрузку компа. Программа все равно должна провести множество действий скрытых от понимания.

5 признаков, что женщина обиделась на тебя: 1. Она молчит. 2. Она орет. 3. Она ведет себя как всегда. 4. Она ведет себя как никогда. 5. Она стреляет в тебя из ружья.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.