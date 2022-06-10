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Никто так хорошо не понимает женщину, как никто: забавные шутки о дамах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Никто так хорошо не понимает женщину, как никто: забавные шутки о дамах Новость обновлена 10 июня 2022, 13:41

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру женщины, их логика и отношения с мужчинами.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о прекрасных дамах.

— В чем отличие между мужчиной и дорогим украшением?

— Дорогое украшение женщину удовлетворяет всегда.

Женщине нужна независимость лишь до тех пор, пока она не найдет того, из-за чьей широкой спины уютно выглядывать.

Торопить даму — это как пытаться ускорить загрузку компа. Программа все равно должна провести множество действий скрытых от понимания.

5 признаков, что женщина обиделась на тебя:

1. Она молчит.

2. Она орет.

3. Она ведет себя как всегда.

4. Она ведет себя как никогда.

5. Она стреляет в тебя из ружья.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.

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