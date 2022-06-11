Господа, а как будет чи-хуа-хуа во множественном числе? Уморительные шутки про собак
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Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о братьях наших меньших, которые поднимут настроение всем без исключения.
— Что может быть хуже, чем разбитое сердце?
— Когда наступил собаке на хвост и не можешь ей объяснить, что тебе жаль.
Разговаривают два собачника.
— Я хотел своего сенбернара так выдрессировать, чтобы он лаял, когда захочет есть. Сотни раз я показывал ему, как это надо делать!
— Ну, и как успехи? Лает он теперь, когда голоден?
— Нет, но он теперь ничего не ест, пока я не залаю…
У меня дома живут три собаки и кошка. Самая частая команда в моем доме: "Выплюнь кошку!".
Сегодня окончательно убедился, что фразы "Чё это там ты жрёшь?" и "Чё это там у тебя?" заставляют собаку жевать в три раза быстрее.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.