Господа, а как будет чи-хуа-хуа во множественном числе? Уморительные шутки про собак

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о братьях наших меньших, которые поднимут настроение всем без исключения.

— Что может быть хуже, чем разбитое сердце? — Когда наступил собаке на хвост и не можешь ей объяснить, что тебе жаль.

Разговаривают два собачника. — Я хотел своего сенбернара так выдрессировать, чтобы он лаял, когда захочет есть. Сотни раз я показывал ему, как это надо делать! — Ну, и как успехи? Лает он теперь, когда голоден? — Нет, но он теперь ничего не ест, пока я не залаю…

У меня дома живут три собаки и кошка. Самая частая команда в моем доме: "Выплюнь кошку!".

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Сегодня окончательно убедился, что фразы "Чё это там ты жрёшь?" и "Чё это там у тебя?" заставляют собаку жевать в три раза быстрее.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.