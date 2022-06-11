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Господа, а как будет чи-хуа-хуа во множественном числе? Уморительные шутки про собак

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Господа, а как будет чи-хуа-хуа во множественном числе? Уморительные шутки про собак Новость обновлена 11 июня 2022, 14:17

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о братьях наших меньших, которые поднимут настроение всем без исключения.

— Что может быть хуже, чем разбитое сердце?

— Когда наступил собаке на хвост и не можешь ей объяснить, что тебе жаль.

Разговаривают два собачника.

— Я хотел своего сенбернара так выдрессировать, чтобы он лаял, когда захочет есть. Сотни раз я показывал ему, как это надо делать!

— Ну, и как успехи? Лает он теперь, когда голоден?

— Нет, но он теперь ничего не ест, пока я не залаю…

У меня дома живут три собаки и кошка. Самая частая команда в моем доме: "Выплюнь кошку!".

Сегодня окончательно убедился, что фразы "Чё это там ты жрёшь?" и "Чё это там у тебя?" заставляют собаку жевать в три раза быстрее.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.

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