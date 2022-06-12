В семье командовать должен кто-то одна! Смешные анекдоты для хорошего настроения
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Предлагаем нашим читателям поднять себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от негатива и плохих мыслей.
Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов, приколов о семейных отношениях.
Некоторые с удовольствием вспоминают ошибки молодости… Некоторым за них стыдно… А некоторые с ними спят на одной кровати всю жизнь…
Говорят, что для счастливой семейной жизни надо закрывать глаза на недостатки друг друга…
Вопрос: а когда глаза-то можно открывать?..
Семья садится ужинать, заходит внук, расстроенный и молча плюхается на табурет. Дед:
— Что случилось, Сережа?
— Дед, отстань, все равно не поймешь! Ты — чайник!
— А вдруг пойму? Давай, рассказывай!
— Короче, кинул я фейк, чтобы словить хайп. А…
Дед, прерывая его:
— А тебя захейтили и отбуллинговали, да?
— Что объединяет вашу семью?
— Пароль от Wi-Fi.
— Посмотри, на кого ты стал похож! Скоро в дверь не пролезешь! Неделю ходим по гостям и ты все жрешь эти салаты, пироги, торты…
— Так вкусно же! Не могу остановиться.
— А то, что мы теперь из-за тебя закон нарушаем, это как?
— Какой закон?
— О запрете содержания бегемотов в домашних условиях.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.