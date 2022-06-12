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В семье командовать должен кто-то одна! Смешные анекдоты для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В семье командовать должен кто-то одна! Смешные анекдоты для хорошего настроения

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Предлагаем нашим читателям поднять себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от негатива и плохих мыслей.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов, приколов о семейных отношениях.

Некоторые с удовольствием вспоминают ошибки молодости… Некоторым за них стыдно… А некоторые с ними спят на одной кровати всю жизнь…

Говорят, что для счастливой семейной жизни надо закрывать глаза на недостатки друг друга…

Вопрос: а когда глаза-то можно открывать?..

Семья садится ужинать, заходит внук, расстроенный и молча плюхается на табурет. Дед:

— Что случилось, Сережа?

— Дед, отстань, все равно не поймешь! Ты — чайник!

— А вдруг пойму? Давай, рассказывай!

— Короче, кинул я фейк, чтобы словить хайп. А…

Дед, прерывая его:

— А тебя захейтили и отбуллинговали, да?

— Что объединяет вашу семью?

— Пароль от Wi-Fi.

— Посмотри, на кого ты стал похож! Скоро в дверь не пролезешь! Неделю ходим по гостям и ты все жрешь эти салаты, пироги, торты…

— Так вкусно же! Не могу остановиться.

— А то, что мы теперь из-за тебя закон нарушаем, это как?

— Какой закон?

— О запрете содержания бегемотов в домашних условиях.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.

Теги:
#Семья #Шутки #Юмор #Родственники #Анекдоты