В семье командовать должен кто-то одна! Смешные анекдоты для хорошего настроения

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Предлагаем нашим читателям поднять себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга от негатива и плохих мыслей.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов, приколов о семейных отношениях.

Некоторые с удовольствием вспоминают ошибки молодости… Некоторым за них стыдно… А некоторые с ними спят на одной кровати всю жизнь…

Говорят, что для счастливой семейной жизни надо закрывать глаза на недостатки друг друга… Вопрос: а когда глаза-то можно открывать?..

Семья садится ужинать, заходит внук, расстроенный и молча плюхается на табурет. Дед: — Что случилось, Сережа? — Дед, отстань, все равно не поймешь! Ты — чайник! — А вдруг пойму? Давай, рассказывай! — Короче, кинул я фейк, чтобы словить хайп. А… Дед, прерывая его: — А тебя захейтили и отбуллинговали, да?

— Что объединяет вашу семью? — Пароль от Wi-Fi.

— Посмотри, на кого ты стал похож! Скоро в дверь не пролезешь! Неделю ходим по гостям и ты все жрешь эти салаты, пироги, торты… — Так вкусно же! Не могу остановиться. — А то, что мы теперь из-за тебя закон нарушаем, это как? — Какой закон? — О запрете содержания бегемотов в домашних условиях.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.