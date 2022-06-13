Сама навоображала — сама разочаровалась: подборка смешных анекдотов о женщинах

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы наверняка самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых стрессовых ситуациях мы не теряем чувство юмора. Да, за последние три месяца юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о прекрасной половине человечества — женщинах.

— Подруга, как у тебя с личной жизнью? — И не спрашивай! Начинается на "П" и заканчивается на "Ц". — У тебя появился принц?!

— И тут я попросила его поцеловать меня, как в последний раз… — А он что? — Ты представляешь, в лоб меня, скотина такая, поцеловал.

Пока мои однокурсницы рожают по третьему кругу, я решила за лето перепробовать все мороженое на районе.

Бесит, когда он идет в магазин и спрашивает хочешь ли ты чего-нибудь, ты говоришь: "Не знаю", а он покупает тебе не то, что ты хотела.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.