Принеся на урок ботаники папин гербарий, Вовочка получил свой первый срок: шутки, которые улыбнут

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

За последнее время юмор украинцев ощутимо изменился. В сети можно найти много шуток о неудачах российских оккупантов, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о неугомонном Вовочке.

Известно, что лучшая защита — это нападение. По этому принципу опоздавший Вовочка ворвался в класс с фразой: "Вы что тут вообще все обалдели?!"

— Теперь ты видишь, что мои оценки подтверждают полную неэффективность школьной системы! — говорит Вовочка отцу, подавая дневник.

— Вовочка, сколько будет трижды три? — Десять, Марья Ивановна. — А не девять? — Ой, да хоть восемь, хоть пятнадцать! Как вам больше нравится! Мне мой отец вообще запретил спорить с женщинами.

— Вовочка, а что такое храм? — Это место, где взрослые тетеньки и дяденьки обещают, что больше так не будут.

Учительница биологии доказывает ученикам вред алкоголя. Берет червяка, бросает в стакан со спиртом — тот подох. Бросает червяка в стакан с водой — тот живет. — Дети, какой вывод из этого можно сделать? Вовочка: — Если пить спирт, то глистов не будет!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о животных.