Принеся на урок ботаники папин гербарий, Вовочка получил свой первый срок: шутки, которые улыбнут
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За последнее время юмор украинцев ощутимо изменился. В сети можно найти много шуток о неудачах российских оккупантов, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о неугомонном Вовочке.
Известно, что лучшая защита — это нападение. По этому принципу опоздавший Вовочка ворвался в класс с фразой: "Вы что тут вообще все обалдели?!"
— Теперь ты видишь, что мои оценки подтверждают полную неэффективность школьной системы! — говорит Вовочка отцу, подавая дневник.
— Вовочка, сколько будет трижды три?
— Десять, Марья Ивановна.
— А не девять?
— Ой, да хоть восемь, хоть пятнадцать! Как вам больше нравится! Мне мой отец вообще запретил спорить с женщинами.
— Вовочка, а что такое храм?
— Это место, где взрослые тетеньки и дяденьки обещают, что больше так не будут.
Учительница биологии доказывает ученикам вред алкоголя. Берет червяка, бросает в стакан со спиртом — тот подох. Бросает червяка в стакан с водой — тот живет.
— Дети, какой вывод из этого можно сделать?
Вовочка:
— Если пить спирт, то глистов не будет!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о животных.