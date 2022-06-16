Иногда так хочется простого человеческого денег…: уморительные шутки о финансах

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

В это нелегкое время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любое время.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о деньгах.

Деньги в твоём кошельке — не твои! Просто настала твоя очередь их потратить. Но только один раз.

Деньги всегда трачу с облегчением и удовольствием. Прямо ощущаю, как избавляюсь от зла и становлюсь добрей.

Вот говорят: "Что ты ищешь, тоже ищет тебя". Честно говоря, меня пугает мысль, что где-то по улице ходит чемодан, набитый деньгами.

— А правда ли, что все вырученные деньги пойдут на помощь детям? — Да, мы ведь все чьи-то дети…

— Ты не мог бы дать мне денег? — На что? — Ну, так, на память.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о животных.