Иногда так хочется простого человеческого денег…: уморительные шутки о финансах
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В это нелегкое время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любое время.
Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о деньгах.
Деньги в твоём кошельке — не твои! Просто настала твоя очередь их потратить. Но только один раз.
Деньги всегда трачу с облегчением и удовольствием. Прямо ощущаю, как избавляюсь от зла и становлюсь добрей.
Вот говорят: "Что ты ищешь, тоже ищет тебя". Честно говоря, меня пугает мысль, что где-то по улице ходит чемодан, набитый деньгами.
— А правда ли, что все вырученные деньги пойдут на помощь детям?
— Да, мы ведь все чьи-то дети…
— Ты не мог бы дать мне денег?
— На что?
— Ну, так, на память.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о животных.