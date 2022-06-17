Отличительная черта пятницы — воздух пахнет свободой: позитивные шутки о конце рабочей недели
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Украинцы наверняка самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых стрессовых ситуациях мы не теряем чувство юмора. Да, за последние три месяца юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о конце рабочей недели и пятнице.
Черная пятница — это когда только собрался отдохнуть и повеселиться, а звонит шеф и говорит, что завтра утром срочная работа.
Утром в понедельник решил вести здоровый образ жизни. Но дальше вечера пятницы образ довести не удалось.
а
— Во сколько ты домой вернёшься?
— Мама, пора уже запомнить, что я в пятницу возвращаюсь в субботу.
Не откладывай на пятницу то, что можно отложить на понедельник. Не порти хороший день!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.