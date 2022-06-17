Живешь без мужика — из грязной посуды у тебя за вечер только бокал: анекдоты о милых женщинах

В это тяжелое время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любое время.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о представительницах прекрасного пола.

Наконец-то поняла, что если хочется напиться и написать бывшему, надо напиться и написать. Бывшего это не вернет, но хотеться перестанет.

Если ваш муж сильно психует, дайте ему просроченный йогурт! Пусть психует в другом месте…

Из насекомых уважаю только самку богомола, молодец баба! Полюбила, соблазнила, съела, забыла.

Он подарил мне букет из 101 розы, а я не знаю, как ему намекнуть, что меня нужно брать едой.

Пока мои однокурсницы рожают по третьему кругу, я решила за лето перепробовать все мороженое на районе.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о деньгах.