Опишите кратко ваш отпуск. — Вжик! Лучшие анекдоты об отдыхе
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Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми шутками даже в период войны, ведь юмор — это идеальный способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.
"Телеграф" составил подборку прикольных анекдотов об отпуске и отдыхе, которые точно улыбнут вас.
- Что происходит?! В номере радиатор греет, чайник свистит, радио и телевизор орут. Свет всю ночь горит, спать невозможно!
— Всё правильно. У вас же в путёвке так и написано: "Всё включено!".
Муж, сын и свекровь уехали на море, а я осталась дома одна. Внимание, вопрос: Кто из нас лучше отдохнет?!
— Составляю график отпусков, тебе месяц на какую букву?
— На "И".
— Ладно, в Инваре пойдешь.
Соскучились по морю? Поставьте вентилятор за кипящим чайником, направьте струю воздуха на себя и закройте глаза. А вопли жены сойдут за крики чаек.
– Официант, пожалуйста, мне бедро павлина и рагу из мяса лисы.
— Простите, но у нас никогда такого меню не было!
Молодой человек девушке:
— Вот видишь, я тебе вторую неделю твержу, что на этом курорте нормальный ресторан найти невозможно, а ты "в ресторан хочу, в ресторан"…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о Вовочке.