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Опишите кратко ваш отпуск. — Вжик! Лучшие анекдоты об отдыхе

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Опишите кратко ваш отпуск. — Вжик! Лучшие анекдоты об отдыхе Новость обновлена 17 июня 2022, 21:16

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми шутками даже в период войны, ведь юмор — это идеальный способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.

"Телеграф" составил подборку прикольных анекдотов об отпуске и отдыхе, которые точно улыбнут вас.

- Что происходит?! В номере радиатор греет, чайник свистит, радио и телевизор орут. Свет всю ночь горит, спать невозможно!

— Всё правильно. У вас же в путёвке так и написано: "Всё включено!".

анекдоты об отпуске

Муж, сын и свекровь уехали на море, а я осталась дома одна. Внимание, вопрос: Кто из нас лучше отдохнет?!

анекдоты об отпуске

— Составляю график отпусков, тебе месяц на какую букву?

— На "И".

— Ладно, в Инваре пойдешь.

анекдоты об отпуске

Соскучились по морю? Поставьте вентилятор за кипящим чайником, направьте струю воздуха на себя и закройте глаза. А вопли жены сойдут за крики чаек.

анекдоты об отпуске

– Официант, пожалуйста, мне бедро павлина и рагу из мяса лисы.

— Простите, но у нас никогда такого меню не было!

Молодой человек девушке:

— Вот видишь, я тебе вторую неделю твержу, что на этом курорте нормальный ресторан найти невозможно, а ты "в ресторан хочу, в ресторан"…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о Вовочке.

Теги:
#Отпуск #Шутки #Юмор #Анекдоты