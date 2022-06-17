Опишите кратко ваш отпуск. — Вжик! Лучшие анекдоты об отдыхе

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми шутками даже в период войны, ведь юмор — это идеальный способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.

"Телеграф" составил подборку прикольных анекдотов об отпуске и отдыхе, которые точно улыбнут вас.

- Что происходит?! В номере радиатор греет, чайник свистит, радио и телевизор орут. Свет всю ночь горит, спать невозможно! — Всё правильно. У вас же в путёвке так и написано: "Всё включено!".

Муж, сын и свекровь уехали на море, а я осталась дома одна. Внимание, вопрос: Кто из нас лучше отдохнет?!

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— Составляю график отпусков, тебе месяц на какую букву? — На "И". — Ладно, в Инваре пойдешь.

Соскучились по морю? Поставьте вентилятор за кипящим чайником, направьте струю воздуха на себя и закройте глаза. А вопли жены сойдут за крики чаек.

– Официант, пожалуйста, мне бедро павлина и рагу из мяса лисы. — Простите, но у нас никогда такого меню не было! Молодой человек девушке: — Вот видишь, я тебе вторую неделю твержу, что на этом курорте нормальный ресторан найти невозможно, а ты "в ресторан хочу, в ресторан"…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о Вовочке.