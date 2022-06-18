Наш кот тоже сначала не любил пылесос, а потом ничего — втянулся: шутки о домашних питомцах

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Украинский народ не сломать даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это хороший способ немного отвлечься. И пусть большинство шуток о недальновидности и смерти кровавого диктатора путина, есть среди них и "вечные" темы, не теряющие своей актуальности.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о котах и кошках, которые поднимут настроение всем.

Если у девушки есть кот, то можете спокойно на ней жениться, потому что она уже привыкла любить существо, которое только ест и спит на диване.

Лучший друг – это кот! Он никогда не скажет: чего ты ешь ночью?! А тихо будет есть с тобой!

- Кот Васька любил есть селедку под шубой, мясо под диваном, колбасу под столом, котлеты под покрывалом… Вообще, был очень застенчив в пище…

Покупаю колбасу, даю коту, если ест - то можно есть. Стал замечать, что в последнее время он смотрит, ем ли я…

Черный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное куда-то идет. Не усложняйте жизнь ни себе, ни ему.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.